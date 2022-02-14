В рамках празднования Дня российской науки в Школе им. А. Юсупова состоялась научно-практическая конференция

В рамках празднования Дня российской науки в ОАНО «Школа имени А. Юсупова» состоялась Школьная научно-практическая конференция «На пути к познанию». Данное мероприятие позволило создать необходимые предпосылки для развития интереса учащихся к научной деятельности, а также способствовало выявлению и поддержке детей с выдающимися способностями. Конференция состоялась при участии руководителей ряда высших учебных заведений республики, которые отметили высокий уровень детских выступлений, а также соответствие структуры и качества работ, всем предъявленным требованиям.

Напомним, согласно Указу Сергея Меликова, текущий год объявлен Годом образования.