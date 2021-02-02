В рамках празднования 100-летия ДАССР в селе Хутхул Агульского района состоялось открытие КДЦ

Второй день февраля 2021 года стал знаменательным в жизни хутхульцев. Здесь состоялись торжественные мероприятия по случаю открытия нового культурно-досугового центра. В новом здании неслучайно представлены фотографии объекта до строительства и по завершении его, потому как сразу видны кардинальные отличия.

Сегодня центр культурной жизни села Хутхул — это яркое современное здание, отвечающее всем стандартам и нормативам. Строительство данного объекта стартовало в 2020 году и было завершено в рекордно короткие сроки. По словам руководителя МКУ «КДЦ» села Хутхул Аминат Алиевой, здесь предусмотрены помещения, в том числе для проведения кружковой деятельности с детьми, общественных мероприятий.

Дом культуры, как понимание сосредоточия духовной жизни сельчан, досуговых мероприятий для взрослых и детей, должен обладать рядом характеристик, обязательных для исполнения. Это просторные залы, светлые помещения с оптимальной температурой. КДЦ села Хутхул обладает всеми этими характеристиками. И без сомнения можно утверждать, что ДК станет учреждением, которое будет объединять жителей села и, находясь в самом сердце Хутхула, станет его центром как географическим, так и социальным, духовным.

Торжественная церемония открытия прошла при участии министра культуры РД Заремы Бутаевой и главы МО «Агульский район» Закира Каидова.

В приветственной речи руководитель муниципалитета сказал: «То, что возможно сохранить и передать будущим поколениям, мы сохраняем через наши традиции и нашу культуру. И подобные объекты культурной сферы призваны нашу жизнь разнообразить, наполнить ее культурой, музыкой. И мы постарались создать здесь все необходимое по внешнему, внутреннему облику, тепловому режиму для комфорта наших жителей и гостей села».

Далее глава предоставил слово руководителю Министерства культуры РД. Зарема Бутаева отметила: «Мы с большой радостью ехали в Агульский район по такому прекрасному поводу, как открытие дома культуры после капитального ремонта. Для нас очень важно, что в рамках муниципальной программы проведен этот капитальный ремонт. На территории всей страны реализуется национальный проект «Культура», в рамках которого восстанавливаются дома культуры и строятся новые объекты».

В рамках мероприятия министр отметила работников культуры Агульского района и вручила им Благодарности Министра культуры Республики Дагестан за вклад в развитие многонациональной культуры Республики Дагестан и многолетнюю плодотворную работу.

По завершении официальной части мероприятия стартовала его торжественная часть. Для гостей была подготовлена разнообразная концертная программа при участии известных деятелей культуры района, а также учащихся МКОУ «Хутхульская СОШ».

Любое мероприятие венчает погода, она в Агуле была совсем не зимней. По-весеннему теплое солнце согревало и без того теплое мероприятие. В его подготовке, оформлении и реализации приняли участие десятки человек. Каждый внес свою лепту в организацию мероприятия, от этого оно стало еще более атмосферным, консолидируя наш социум ради следующих задач и новых высот.

Алена Магомедова