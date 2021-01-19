В рамках празднования 100-летия ДАССР в Агульском районе провели праздничный концерт

Сегодня, 19 января, в здании ЦТКНР Агульского района провели праздничный концерт, приуроченный к 100-летию образования ДАССР.

Концертная программа состояла из песен, старинных национальных танцев, сценок и патриотических стихов. Перед зрителями выступили воспитанники школы дополнительного образования и работники КДЦ, а в паузах между номерами ведущая праздничного мероприятия Динара Шабанова проводила викторину и задавала вопросы про достопримечательности Дагестана и про личностей, прославивших республику. Более понравившиеся номера зрители провожали аплодисментами.

На мероприятии также присутствовало руководство муниципалитета. В своем приветственном слове глава района Закир Каидов напомнил о предстоящих мероприятиях, которые будут проходить в 2021 году и призвал всех трудиться во благо будущего своего народа: «Весь год у нас будут проходить плановые мероприятия по празднованию 100-летия ДАССР. По параметрам кавказского долголетия 100 лет — это возраст умудренного жизнью человека. В истории остаются имена тех людей, которые вносят существенный вклад в жизнь каждого. Наш родной Агул тоже славится очень многими людьми. Наша прекрасная Родина будет до нас и после нас, но, какой она будет после нас, зависит только от нас всех вместе взятых. Нет разницы кто кем является и кто чем занимается. Поэтому задумайтесь над тем, что мы оставляем для будущего поколения. Я очень верю, что мы оставим для нашего подрастающего поколения самое лучшее наследие, и они будут гордиться нами также, как мы гордимся своими дедами, прадедами и их достижениями. Всех с праздником!»

Концерт прошел в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, а за соблюдением порядка наблюдали представители правоохранительных органов.

Камиль Мирзоев