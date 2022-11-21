В рамках передислокации Каспийской флотилии в Дагестане строятся детские сады, ясли и школы

В Дагестане в настоящее время идет активная работа по обустройству Каспийской флотилии. Строятся жилые дома, детские сады, ясли и школы. Для этих целей задействованы многие производственные мощности. Очень важный для республики проект – это десятки школ, садов и яслей, которых раньше не было.

Значительная часть средств идет на решение социально значимых вопросов. Минобороны России ведется постоянный контроль за уровнем и своевременностью исполнения строительных работ. Особое внимание уделяется качественному подведению к социальным объектам газа, воды и электричества.