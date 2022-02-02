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В рамках нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации» в 2021 году все органы исполнительной власти Дагестана подключены к RSNet

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В рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» в Республике Дагестан за 2021 год все органы исполнительной власти были подключены к российскому защищёному сегменту сети «Интернет». Кроме того, была проведена модернизация РЦОД в части повышения отказоустойчивости и бесперебойного функционирования. Далее, в числе других мероприятий, более полутора тысяч социально-значимых объектов республики были подключены к сети Интернет, а 131 судебный участок мировых судей подключен к государственной автоматизированной системе «Правосудие». Кроме того, проведена оцифровка ряда государственных и муниципальных услуг, а также проведены работы по внедрению геоинформационной системы региона.

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