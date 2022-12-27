В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году в Дагестане  отремонтировано 6 мостов

Один мост протяженностью 172,0 п.м. отремонтирован в Сулейман-Стальском районе на автомобильной дороге регионального значения «Мамраш – Ташкапур – Араканский мост» на участке км 15 – км 23.

В ходе ремонта дорожники отремонтировали мост и провели водоотвод, полностью обновили асфальтобетонное покрытие, провели работы по устройству тротуара в селах Касумкент и Саидкент.

Пять мостов протяженностью 102,0 пог. м. привели в нормативное состояние в рамках ремонта автомобильной дороги Бабаюрт-Гребенская на участке км 0 — км 8, который осуществлялся в рамках нацпроекта. Дорога обеспечивает соединение двух районов – Бабаюртовского и Хасавюртовского с выходом на границу Чеченской Республики.