Экономика

В рамках международного экономического форума Гусейн Гусейнов принимает участие в сессии по привлечению внебюджетного финансирования в реализацию проектов импортозамещения

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В рамках сессии эксперты поделятся своим мнением о финансировании сложных инфраструктурных проектов, а также способах государственной поддержки.

Одним из спикеров сессии является председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку, Анатолий Аксаков.

В рамках международного экономического форума Гусейн Гусейнов принимает участие в сессии по привлечению внебюджетного финансирования в реализацию проектов импортозамещения

В рамках сессии эксперты поделятся своим мнением о финансировании сложных инфраструктурных проектов, а также способах государственной поддержки.

Одним из спикеров сессии является председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку, Анатолий Аксаков.

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