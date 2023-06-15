В рамках сессии эксперты поделятся своим мнением о финансировании сложных инфраструктурных проектов, а также способах государственной поддержки.

Одним из спикеров сессии является председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку, Анатолий Аксаков.

В рамках международного экономического форума Гусейн Гусейнов принимает участие в сессии по привлечению внебюджетного финансирования в реализацию проектов импортозамещения

В рамках сессии эксперты поделятся своим мнением о финансировании сложных инфраструктурных проектов, а также способах государственной поддержки.

Одним из спикеров сессии является председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку, Анатолий Аксаков.