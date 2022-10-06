В рамках II Каспийского экономического форума состоялась встреча Сергея Меликова и Максима Решетникова по вопросам развития инвестиционного потенциала Каспийского региона

Инструменты развития инвестиционного потенциала Каспийского региона обсудили в рамках встречи Сергея Меликова и Максима Решетникова. В ходе встречи, которая состоялась в рамках II Каспийского экономического форума, были обсуждены жилищные вопросы, а также благоустройство объектов ДОУ в Новолакском районе Дагестана.

«У нас есть конкретный план, разработана большая программа, сейчас активно приводим в порядок ЖКХ в Дагестане», — сказал Глава республики, подчеркнув, что в регионе работа по избавлению от инфраструктурных ограничений проводится при поддержке Минэкономразвития России.