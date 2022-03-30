В рамках форума «Северный Кавказ — 2022» состоялся круглый стол по вопросам развития туризма в СКФО

На реализацию мер поддержки туристической инфраструктуры в Дагестане в 2022 году будет направлено более трёх с половиной миллиардов рублей. Об этом сообщил министр по туризму и нхп РД Эмин Мерданов в рамках круглого стола «Индустрия гостеприимства СКФО в условиях санкций: внутренние инвестиции на внутренний туризм». По словам министра, республику в нынешних условиях ожидает рост туристического потока, этому способствует участие ведомства в ряде мероприятий, которые позволили продвигать Дагестан как туристическую локацию. » Мы начали работу над задачей, которую поставил перед нами Сергей Маликов: увеличение количества и улучшение качества туристической инфраструктуры» — сказал Эмин Мерданов. Круглый стол состоялся в рамках форума «Северный Кавказ — 2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций», который начал свою работу в городе Пятигорске 28 марта. Активное участие в работе форума приняли представители бизнес-сообщества Дагестана.

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