В рамках движения #МЫВМЕСТЕ будет оказана помощь участникам СВО и их семьям

Осенью текущего года движение #МЫВМЕСТЕ было перезапущено с целью активного привлечения волонтерского ресурса для оказания психологической, юридической, бытовой и гуманитарной поддержки военнослужащим, мобилизованным гражданам, их семьям, а также тем, кто испытывает тревогу.

В этих целях с привлечением семи тысяч волонтёров запущена круглосуточная горячая линия 8-800-200-34-11, а также сайт МЫВМЕСТЕ.РФ .

В рамках движения организованы тысяча волонтёрских штабов, которые будут принимать и отрабатывать заявки на оказание адресной помощи, обеспечивать сбор гуманитарной помощи, оказывать психологические и юридические консультации.

В регионах страны будут работать группы поддержки родственников участников СВО, кроме того, будут проводиться донорские акции для обеспечения медицинских организаций в запасах крови.