В рамках благотворительной акции в Новолакском районе раздали свыше 10 тонн риса

Во время священного месяца в МО «Новолакский район» раздали более десяти тонн риса. Акция проведена по инициативе благотворителя Фрунзе Айдиева. Он отправил краснодарский рис. Подобные мероприятия проводятся меценатом ежегодно. Двадцатипятикилограммовые мешки получили все семьи в селах Шушия, Ахар и Новочуртах.

Раздавала рис местная молодежь. Жители района благодарят Айдиева за оказанную помощь.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники