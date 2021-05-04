Общество

В рамках благотворительной акции в Новолакском районе раздали свыше 10 тонн риса

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Во время священного месяца в МО «Новолакский район» раздали более десяти тонн риса. Акция проведена по инициативе благотворителя Фрунзе Айдиева. Он отправил краснодарский рис. Подобные мероприятия проводятся меценатом ежегодно. Двадцатипятикилограммовые мешки получили все семьи в селах Шушия, Ахар и Новочуртах.
Раздавала рис местная молодежь. Жители района благодарят Айдиева за оказанную помощь.

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