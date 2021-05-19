В рамках акции «Неделя безопасности» представители МЧС по Агульскому району провели ряд выездных мероприятий

Период с 10 по 16 мая 2021 года по всей стране объявлен «Неделей безопасности». Это большая акция, организованная по инициативе МЧС России при поддержке Совета Безопасности страны и включающая в себя большой спектр мероприятий информационного и обучающего характера с участием различных надзорных органов. «Неделя безопасности» направлена на привлечение внимания населения к вопросам комплексной безопасности и взаимодействию при этом с органами власти, наделёнными полномочиями контроля на различных уровнях — государственном, региональном и муниципиальном. Совместная работа в этом направлении позволит избежать причинения вреда здоровью граждан и их имуществу или минимизировать такие случаи.

Так, в рамках акции «Неделя безопасности» представители МЧС по Агульскому району организовали, среди прочего, и провели ряд выездных мероприятий в разных селах Агульского района: встречи с жителями сёл, лекции информационно-пропагандистского содержания в школах, направленные на профилактику угроз пожарной безопасности и предотвращение жертв среди населения при чрезвычайных ситуациях. Сотрудники МЧС проконсультировали работников различных ведомств практически во всех населённых пунктах района.

Хасбулат Гамзатов