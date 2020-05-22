В рамках акции «Наш дом Дагестан» в республику направлена благотворительная помощь

При поддержке членов Общественной палаты России Султана Хамзаева и Хабибуллы Магомедова в преддверии наступающего священного праздника Ураза-байрам подготовлены 6 тонн продуктовых наборов на 400 семей для раздачи нуждающимся.

Наборы включают в себя такие продукты, как гречка, рис, сахар, финики, печенье, мука. Финансовую поддержку благотворительной акции также оказали Давид Гаджимирзаев, Ситтык Сунгуров, Нурмагомед Гаджиев.

Активные члены организации «АсПатриоты», в числе которых общественные деятели, спортсмены, неравнодушная молодежь из республики, также присоединились к акции, помогая развозить продукты для нуждающихся семей в районах и селах региона.

«Уважая наши традиции, мы стремимся к духовному самосовершенствованию, совершаем добрые дела. Желаю Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть Всевышний примет наши молитвы», – отметил Султан Хамзаев.

Напомним, что данная акция проходила на протяжении всего месяца Рамадан. В первый день было роздано более 7 тонн продовольствия. А руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» направил 50 тысяч защитных масок, которые были распределены по больницам районов Дагестана.

Акцию поддержали общественные деятели, спортсмены и неравнодушная молодежь из всех муниципальных образований республики.