В рамках акции «Мы вместе» в Агульском районе волонтеры раздали продукты нуждающимся

В рамках всероссийской акции «Мы вместе», которая проходила во всех селах Агульского района, была оказана продовольственная помощь малоимущим, пожилым и маломобильным гражданам района.

Продуктовый набор состоял из 21 разновидности продовольственных товаров: макарон, сахарного песка, вермишели, гречки, масла, чая и др. Основными спонсорами выступили благотворительный фонд «Инсан» и выходец из Агульского района, предприниматель Исмаил Абдурахманов.

В раздаче продуктовых наборов помогал волонтерский корпус во главе со специалистом по молодежной политике Сиражудином Шамсудиновым совместно с работниками КЦСОН.

По словам Шамсудинова, по инициативе главы Агульского района эта акция будет продолжена с еще большим охватом нуждающейся части населения.