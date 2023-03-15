Общество

В рамках Агропромышленного форума «ДагАгроКаспий» состоялась церемония награждения отличившихся работников сельскохозяйственных предприятий республики Почетными грамотами Правительства РД

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Заслуженную награду за достигнутые трудовые успехи и добросовестную работу из рук премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова получили: Абдула Джанаев — бригадир овощеводческой бригады сельскохозяйственного производственного кооператива «Агрофирма Дружба»; Шамиль Залимханов — старший агроном ООО «Агропрайм»; Артем Рамазанов — генеральный директор ООО «Дагфрут»; Руслан Далгатов — механизатор сельскохозяйственного производственного кооператива «Риск»; Арсен Джамалутдинов – генеральный директор АО «Тепличное».

Поздравляем каждого и желаем новых профессиональных вершин!

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