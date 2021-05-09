В районном центре МО «Агульский район» состоялись памятные мероприятия в честь Дня Победы

День Победы – это межнациональный праздник, который отмечается во всех уголках нашей необъятной страны и за ее пределами. В каждой российской деревне, в каждом городе помнят и чтят память о советских солдатах и тружениках тыла, которые добывали победу ради настоящих и будущих поколений. В день 9 мая в Дагестане ежегодно проходят памятные мероприятия, которые позволяют передать память о великом подвиге будущим поколениям. По словам Сергея Меликова, без этого дня у нас не было бы ни настоящего, ни будущего. Из республики на фронт Великой Отечественной войны ушло около ста восьмидесяти тысяч солдат, только девяносто тысяч вернулись домой. Каждый второй не вернулся с поля боя, но память о солдатах жива и сегодня. В числе отважных сынов Дагестана, ковавших победу, есть и агульцы. Из маленького горного района на фронт уехало более тысячи воинов. Память о них хранится не только их родными и близкими людьми, в этом активно участвуют и общеобразовательные учреждения, учреждения сферы культуры и массовой информации.

Основная цель данных мероприятий — обеспечение преемственности поколений и подтверждение священной клятвы «Никто не забыт и ничто не забыто». В районе не осталось живых свидетелей той войны, однако их портреты потомки с гордостью приносят на Парад.

В рамках празднования семьдесят шестой годовщины Победы в районном центре МО «Агульский район» состоялись памятные мероприятия при участии жителей муниципалитета и гостей района. С приветственным словом ко всем присутствующим обратился и Закир Каидов. Глава муниципального образования отметил: «Наше государство смогло защитить весь мир от серой чумы, наши слова не смогут в полной мере выразить благодарность нашим предкам, которые сохранили свободу нашей Родины. Мы обязаны с вами хранить память о советских солдатах».

В числе других к гражданам обратились и руководители ряда учреждений, а также гости муниципалитета.

По завершении официальной части мероприятия был организован концерт, в котором приняли участие работники культуры муниципалитета, приглашенные исполнители и учащиеся школ.

Кульминацией мероприятия стало возложение цветов к Обелиску Победы.

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