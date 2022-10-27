В районах Дагестана проходит приём граждан по вопросам мобилизации

Заместитель прокурора республики Глеб Михайлов в административном здании прокуратуры Кайтагского района провёл личный прием граждан и ответил на вопросы обратившихся.

Обращения жителей в основном коснулись сроков окончания мобилизации, оказания социальной поддержки семьям мобилизованных, порядка предоставления отсрочки, а также граждан интересовали обстоятельства, при которых мобилизованного можно вернуть домой.

Глеб Михайлов отметил, что для соблюдения прав и интересов граждан в условиях частичной мобилизации, порядка прохождения службы и предоставления отсрочки работают горячие линии и информационные ресурсы.

Глава муниципального образования «Сельсовет Киркинский» Рабазан Арбахов обратился с вопросом о сроках окончания мобилизации.

В ответ Глеб Михайлов пояснил, что срок мобилизации не установлен, однако если план будет выполнен, то мобилизация прекратится.

«Мобилизация — это вынужденная мера защиты граждан ДНР и ЛНР от нацистов, которые долгие годы жили в тяжелых условиях. Как известно, мобилизация будет остановлена тогда, когда наш регион выполнит соответствующий план. На сегодня в России 34 региона выполнили план по частичной мобилизации и в них прекращена данная работа. В Дагестане пока не набрано достаточное количество резервистов, поэтому нам необходимо активизировать работу в данном направлении», — пояснил он.

Военком города Буйнакска и Буйнакского района Гайдар Раджабов рассказал, связаны ли между собой осенний призыв и частичная мобилизация.

Призывники-срочники не будут привлекаться к выполнению задач по проведению СВО.

Осенний призыв начнется с 1 ноября 2022 года, и проведение частичной мобилизации в России не связаны между собой.

Он отметил, что призывники-срочники не будут привлекаться к выполнению задач по проведению СВО.