В районах Дагестана продолжается призывная кампания

В военкомате Буйнакском с призывниками проводят беседу.

По словам военного комиссара Буйнакска и Буйнакского района Гайдара Раджабова, в армии созданы все условия для того, чтобы получить военно-учетную специальность.

«Хочется особо отметить, что срочников не отправляют в зону проведения специальной военной операции. Призывники получат военно-учетную специальность, обучатся навыкам, умениям, которые пригодятся им на гражданке. Срок службы молодых людей, призванных в 2022 году, остается неизменным – 12 месяцев», — отметил он.

Из военкомата Табасаранского района направляют вторую команду из 7 призывников в Махачкалу, в республиканский сборный пункт.

Далее ребята пройдут медкомиссию. После профессионального отбора их распределят по местам дислокации в воинские части. Срочников в зону проведения СВО на Украине направлять не будут.

Заместитель главы администрации по общественной безопасности Ринат Мирзабалаев, провожая призывников, сказал напутствия: «После прохождения срочной службы вы станете настоящими мужчинами, которые будут всегда готовы защитить целостность своей страны. Время срочной службы- это важный этап вашей жизни и к нему надо отнестись с полной ответственностью».

Нынешняя осенняя призывная кампания продлится до конца года.