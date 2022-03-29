Экономика

В работе Форума «Северный Кавказ — 2022» примет участие делегация из Дагестана

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В городе Пятигорске начал свою работу Форум «Северный Кавказ — 2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций», организатором которого выступает Аппарат полномочного представителя Президента РФ в СКФО, Минэкономразвития РФ и Северо-Кавказский федеральный университет. В работе форума примет участие и делегация от Республики Дагестан во главе с премьер-министром республики Абдулмуслимом Абдулмуслимовым. Председатель Правительства РД затронет вопросы обеспечения продовольственной безопасности, контроль за ценами и проработку мер, направленных на сохранение рабочих мест и оказание поддержки субъектам МСП.

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