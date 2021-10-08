В Пятигорске состоится торжественное открытие «Школы кавказоведения»

11 октября на площадке музея «Россия – моя история» города Пятигорска пройдёт церемония открытия очного этапа научно-просветительского проекта «Школа кавказоведения». Проект реализуется Фондом региональных исследований «Страна», направлен на подготовку молодых аналитиков Кавказа и поддержан Фондом президентских грантов, Полномочными представительствами Президента РФ в ЮФО и СКФО, а также президентской платформой «Россия – страна возможностей».

Заявки на участие в Школе подали 1014 студентов из 25 вузов ЮФО и СКФО и 11 регионов страны. Первый этап проекта прошел в дистанционном формате, в ходе которого участникам предстояло решить тестовое задание, посвящённое традициям и обычаям народов Кавказа. По его результатам 50 участников приглашены на финальный очный этап «Школы кавказоведения», который пройдёт с 11 по 13 октября в г. Пятигорске.

В ходе мероприятия участники будут решать кейсы, участвовать в практических семинарах и презентовать свои собственные проекты. Участники смогут присутствовать на лекциях и выступлениях экспертов, посетить экскурсию, а также принять участие в разговоре на равных с победителями конкурса управленцев «Лидеры России».

Будущие специалисты смогут посетить лекцию «Вызовы современного религиозного радикализма в Поволжье и на Северном Кавказе» директора Центра исламоведческих исследований Академии наук Республики Татарстан Рината Патеева, а также примут участие в мастер-классе от «Лидеров России» на тему «Как сделать так, чтобы тебя или твой проект заметили». Завершится первый день «Школы кавказоведения» работой в командах с участием экспертов.

Для молодых амбициозных аналитиков «Школа кавказоведения» — это реальная возможность не только получить опыт и мотивацию к дальнейшему развитию, но и возможность задать свой вопрос по интересующей теме.

Проект направлен на воспитание молодых экспертов в области изучения процессов Кавказа. Десять лучших участников получат в наставники ведущих экспертов высшей школы, а также возможность пройти стажировку в органах исполнительной власти.

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