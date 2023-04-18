В Пятигорске пройдет просветительский марафон Знание.Первые

С 24 по 26 апреля в Центральном Манеже в городе Москве, а также на площадках в Пятигорске, Екатеринбурге, Архангельске и Луганске пройдут мероприятия в рамках федерального просветительского марафона Знание.Первые.

Накануне в аппарате полномочного представителя Президента РФ в СКФО в Пятигорске прошло совещание по вопросам предстоящего марафона. В ходе встречи также был представлен руководитель Управления по развитию регионов СКФО Российского общества «Знание» Александр Джадов.

В основе концепции просветительского марафона – современная Россия, будущее которой зависит от каждого. Программа рассчитана на 3 дня и объединена идеей поэтапной трансформации героя нашего времени – человека действующего.

Лекторами марафона станут видные государственные деятели, руководители крупных компаний, известные ученые, представители сферы культуры и искусства, военкоры, врачи, спортсмены: они расскажут представителям молодежи о возможностях для самореализации, ориентирах и способах стать автором своего личного будущего и будущего своего государства. Трансляция выступлений будет происходить в прямом эфире на сайте, а также в группе Российского общества «Знание» ВКонтакте.

Источник: Мирмол