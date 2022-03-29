В Пятигорске проходит Форум «Северный Кавказ – 2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций»

Сегодня, 29 марта, в Пятигорске на площадке музейно-выставочного комплекса «Россия — моя история» проходит Форум «Северный Кавказ – 2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций».

Организаторами мероприятия, собравшего на своей площадке представителей федеральных и региональных органов власти, бизнес-сообщества, банковской сферы и институтов развития, выступили аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, Министерство экономического развития Российской Федерации и Северо-Кавказский федеральный университет.

В пленарном заседании приняли участие Министр экономического развития РФ Максим Решетников, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, заместитель Министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных, заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова, заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян, председатель Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк» Евгений Титов и главы субъектов Северо-Кавказского федерального округа.

Обращаясь к собравшимся с приветственным словом, Юрий Чайка подчеркнул, что главной целью форума является усиление и расширение открытого диалога органов власти и бизнес-сообщества, чтобы «те инициативы, которые рождаются в различных структурах, оперативно рассматривались на всех уровнях и внедрялись в экономические и социальные процессы на местах».

«Да, сейчас Россия столкнулась с беспрецедентными вызовами ее устойчивому развитию. Они возникли из-за введенных недружественными странами и их сателлитами ограничениями. Прекращены процессы финансовой интеграции и производственной кооперации, международной торговли, остановлен импорт научных разработок и технологий.

Но, невзирая на введение все новых и новых режимов санкций, на территории Северного Кавказа сохраняется устойчивость социально-экономической ситуации», — отметил полпред.

Как было озвучено, по итогам 2021 года был сформирован значительный задел в поступательном развитии отраслей экономики. На 5,5% вырос индекс промышленного производства. Индекс производства продукции сельского хозяйства увеличился более чем на 12%.

Восстановились после снятия коронавирусных ограничений сферы розничной торговли и оказания услуг — с ростом, превышающим 6 и 16 % соответственно.

Неплохие результаты показал январь этого года. Сохранилась динамика роста всех указанных показателей на уровне 4-5%, а в сельском хозяйстве и строительстве — на уровне, превышающем 10%, к январю 2021-го.

«Необходимо отметить, что Северный Кавказ с каждым годом становится все более привлекательным для инвесторов. Только за 2020-2021 годы суммарный портфель заявленных проектов частных инвестиций в субъектах округа, в том числе и долгосрочных, увеличился почти в 2 раза и составил 318 миллиардов рублей», — акцентировал внимание представитель главы государства.

На всех уровнях исполнительной власти, в муниципальных образованиях и в объединениях работодателей для нивелирования угроз функционируют оперативные штабы по обеспечению устойчивости экономики.

В ежедневном режиме проводится сбор инициатив и предложений по дальнейшим мерам стабилизации экономики и социальной защиты.

Уже сегодня реализуются меры по стабилизации цен на товары первой необходимости, налоговому стимулированию и снижению давления на бизнес, ускорению использования бюджетных средств, поддержке системообразующих предприятий и субъектов МСП, защите инвестиций, обеспечению критического импорта.

Большое внимание уделяется вопросам социальной поддержки населения и рынка труда, сохранения уровня занятости.

Правительством Российской Федерации на базе Минэкономразвития страны в круглосуточном режиме ведется титаническая работа по сбору и обработке информации, подготовке мер купирования внезапно возникающих угроз, а также превентивного реагирования на прогнозируемые события.

И Северный Кавказ стал первой окружной площадкой для обсуждения развития экономики в новых условиях.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе пленарного заседания заявил, что работа, которую ведомство в прошлом году проводило вместе с регионами СКФО по разработке моделей социально-экономического развития территорий, остается ориентиром на перспективу.

«В нынешних условиях мы тем более понимаем, что ставка на сельское хозяйство, промышленность, туризм и логистику – правильная. Перестройка производственных и логистических связей, переориентация экспорта и импорта – все это позволяет нам сейчас преобразовать наши конкурентные преимущества и новые возможности», – отметил Максим Решетников.

Говоря о структурной устойчивости российской экономики, министр также обратил внимание на успешную диверсификацию структуры экспорта.

«В текущей ситуации темпы восстановления экономической активности во многом зависят от адаптации к новым условиям малого и среднего бизнеса. Особое значение приобретает кредитование субъектов предпринимательства по льготной программе», — сообщил Максим Решетников.

На пленарном заседании участники форума обсудили первоочередные меры для адаптации бизнеса и экономики: мораторий на плановые и внеплановые проверки, сокращение избыточных процедур, расширение мер налогового стимулирования, ускорение бюджетных процедур.