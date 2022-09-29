В пункте предварительного сбора мобилизованных граждан Казбековского района проводят тщательный отбор и разъяснительную работу

С 23 сентября на базе Центра культуры Казбековского района работает пункт предварительного сбора мобилизованных граждан. Здесь мобилизационная комиссия под руководством руководителя Казбековского района Гаджимурада Мусаева в соответствии с критериями Указа Президента РФ проводит тщательный отбор мобилизуемых граждан, чтобы в первую очередь это были те, кто с опытом, служили или имеют воинское образование. Мобилизованным также сообщают о социальных гарантиях, предоставленных государством, в виде выплат и прочего.

Так, житель села Ленинаул Тимур Магомедов рассказал о том, что получил повестку, но не был мобилизован решением комиссии. У него пятеро детей. Житель Дылыма Раджаб Голоев сам круглая сирота и опекун ребенка, родной сестры. В силу таких семейные обстоятельств ему предоставлена отсрочка от мобилизации. Еще один житель Ленинаула Арслан Шейхулисламов не отправлен по состоянию здоровья. Он предоставил медицинские документы и быстро прошел комиссию.

Таких историй не одна и не две, ведь перечень лиц, не подлежащих мобилизации, весьма велик, а со дня постановки на учет в военкомат у многих изменились обстоятельства.