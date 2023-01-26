В прямом эфире с Главой Дагестана принял участие руководитель Минсельхозпрода РД Мухтарбий Аджеков

В ходе трехчасового общения с гражданами Сергей Меликов ответил на 35 вопросов, один из которых касался аграрной отрасли, а именно — запуска завода по переработке плодоовощной продукции в поселке Белиджи.

Глава региона сообщил, что там уже работает современное предприятие по переработке плодов и овощей — ООО «Ширван». Оно производит соки, нектары и компоты под брендом «Bagban», все они соответствуют ГОСТу, не содержат искусственных примесей. В 2022 году предприятие произвело 5 муб консервной продукции.

Более того, в Дагестанских Огнях планируется открытие еще одного подобного предприятия — ООО «Хазар». Оно станет частью плодоовощного кластера, в котором будет перерабатываться 15 тыс. тонн сырья в год.