В прошлом году в Дагестане введено в эксплуатацию пять инвестпроектов стоимостью четыре миллиарда рублей

Сергей Меликов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства.

Обсудили итоги реализации инвестиционных проектов за прошлый год и оказанные предпринимателям меры государственной поддержки.

«У Дагестана большой инвестиционный потенциал, и нам предстоит большая работа по его реализации. Инвестиции сегодня могут стать основой развития нашей экономики. Все мы знаем, что свободные деньги должны работать. Но инвестор будет их вкладывать только тогда, когда увидит, что для этого есть условия», – подчеркнул глава региона, открывая совещание.

Сформирован реестр из 54 инвестиционных проектов с общим объемом предусмотренных инвестиций около 400 млрд рублей.

В прошлом году введено в эксплуатацию 5 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 4 млрд рублей, в рамках реализации которых создано более 170 рабочих мест.

В их числе солнечная электростанция мощностью 15 МВт в Южно-Сухокумске – ГК «Хевел», производство стеклянных шаров – ООО «Каспий Гласс», производство медицинского кислорода – ООО «Трастфарма», завод по переработке винограда – ГК «Алвиса» и завод по производству сухих строительных смесей – ООО «Трон».

В 2023 году ожидается завершение реализации еще 5-ти проектов на общую сумму инвестиций 10,2 млрд рублей. В целом из 54 инвестпроектов 43 проекта на сегодняшний день находятся в активной фазе реализации.