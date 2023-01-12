В прошлом году в Дагестане число террористических преступлений снизилось на 14%

По итогам января-ноября 2022 года в Дагестане количество преступлений террористической направленности сократилось на 13,8%, до 412. При этом по их числу республика занимает первое место в стране, следует из статистики генеральной прокуратуры РФ.

Сокращение таких преступлений произошло еще в четырех регионах Северного Кавказа. Так, в Северной Осетии было зарегистрировано семь преступлений террористической направленности, что на 22,2% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

В Чечне зарегистрировали 100 таких преступлений, что на 20% меньше, чем годом ранее. В Ставропольском крае за отчетный период показатель сократился на 15,9%, за 11 месяцев 2022 года число террористических преступлений в регионе составило 53.

В Ингушетии в январе-ноябре прошлого года было зафиксировано 94 преступления террористической направленности. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года их число сократилось на 11,3%.

В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, напротив, зафиксировали увеличение таких преступлений. Так, в КБР их число за отчетный период составило 72 (+9,1%), а в КЧР — 26 (+30%).

Как сообщал РБК Кавказ, в Ставропольском крае в январе-ноябре 2022 года зарегистрировали 231 преступление по ст. 290 УК РФ (получение взятки), что на 75% выше, чем в таком же периоде 2021 года.

По данному показателю регион занимает второе место в стране. В других регионах СКФО зафиксировали меньшее количество преступлений по ст. 290 УК РФ.

Так, в Дагестане этот показатель составил 79 (78 фактов выявили в январе-ноябре 2021 года), в Северной Осетии — 39 (+95% к январю-ноябрю 2021г.), в Кабардино-Балкарии — 18 (снижение на 28%), в Чечне — 9 (-60,8%), в Карачаево-Черкесии — 7 (3 факта по итогам января-ноября 2021 года), в Ингушетии — 7 (за 11 месяцев 2022 года был зарегистрирован 1 факт).

Источник: https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/63bfdcd59a7947f74f3338d4