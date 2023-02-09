В прокуратуре Дагестана подвели итоги работы за 2022 год

Вчера, 8 февраля 2023 года, под председательством прокурора региона Алексея Ежова состоялось заседание коллегии прокуратуры республики, посвященное итогам работы надзорного ведомства за 2022 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на текущий год.

Отмечено, что в минувшем году органами прокуратуры республики выявлено свыше 107 тыс. нарушений закона. Для их устранения принято более 25 тыс разноплановых актов прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной и административной ответственности привлечено почти 15 тыс лиц, возбуждено 329 уголовных дел. Судами удовлетворено более 4 тыс исков прокуроров на сумму свыше 400 млн рублей.

Принятыми мерами погашена задолженность по заработной плате на сумму более 53 млн рублей, восстановлены права 1150 работников.

Пресечены нарушения прав пенсионеров и инвалидов при оказании медицинской помощи, обеспечении их жизненно важными лекарствами и медицинскими изделиями.

Особое значение придавалось защите прав предпринимателей. Отказано в согласовании 47,5% внеплановых проверок бизнеса. Принятыми мерами перед ними полностью погашена задолженность по исполненным госконтрактам.

При этом Алексей Ежов подчеркнул, что в регионе по-прежнему остается множество системных проблем, требующих принятия дополнительных мер как координационного, так и надзорного характера. Прокурорам поручено активизировать работу в сферах охраны труда, обеспечения безопасности дорожного движения, исполнения градостроительного законодательства, об исполнительном производстве, по выявлению фактов хищения энергоресурсов, обеспечению прав граждан на бесперебойное получение коммунальных услуг и других. Прокурор республики потребовал от подчиненных работников принятия дополнительных мер по выявлению и пресечению коррупционных нарушений, обеспечению контроля за расходами государственных и муниципальных служащих.

По итогам состоявшегося обсуждения определены задачи на первое полугодие 2023 года, которые отражены в решении коллегии.