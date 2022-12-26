В профориентационных уроках проекта «Билет в будущее» приняли участие более 27 тысяч дагестанских школьников

За весь период реализации проекта школьники успели пройти профориентационные тесты и онлайн-диагностику, посетить выставку профессий и интерактивный квест, а также побывать на профессиональных пробах. Они пробовали себя в программировании, бухгалтерии и графическом дизайне, в медицинском и социальном уходе, в кондитерском деле и дизайне одежде и т.д.

Всего в нынешнем году в регионе прошло более 1200 профессиональных проб, а количество обучающихся 6-11 классов, которые прошли профессиональные пробы составило почти 17 тысяч.