В призывном пункте Махачкалинского военкомата проводили молодых людей для прохождения срочной службы в рядах ВС России

Призывная кампания проходит с 1 апреля до 15 июля.

Перед отправкой призывники прошли медицинский осмотр, в ходе которого выясняется, позволяет ли здоровье призванных на военную службу служить в армии. Далее призывной комиссией выносится постановление о призыве и годности.

Военный комиссар города Махачкалы Геннадий Курбанов рассказал, что процесс призыва начинается с получения призывником повестки на прохождение военно-врачебной комиссии и заканчивается вынесением решения призывной инстанцией. Он пожелал достойно нести службу и не забывать о малой родине.

– Соблюдайте воинский устав, относитесь с уважением к сослуживцам, будьте благоразумны, веротерпимы, достойными героев-воинов из Дагестана. Думайте о родных и близких, которые переживают и болеют за вас, – заметил военком.

Он также подчеркнул, что в зону СВО призывники направлены не будут.

– По окончании службы желающие могут поступить на военную службу по контракту, посоветовавшись с родственниками. Через год ждём вас дома возмужавшими и самостоятельными, чтобы близкие гордились вами и радовались вашим успехам, – добавил Курбанов.

С напутственными словами обратились и родственники новобранцев.

Мать призывника Кистаман Макачова пожелала придерживаться указаний командования, лёгкой службы, а родителям – терпения.

Она отметила, что гордится сыном и всеми, кто служит родине и встанет на её защиту, когда это необходимо.

Призывник Саид Давудов решил по собственному желанию пройти службу в армии, так как это хорошая возможность для молодого поколения получить военную подготовку, самоопределиться и подтянуть физическую форму. Он считает своим долгом пройти срочную службу в рядах ВС РФ.

Отметим, что в рамках весенней призывной кампании 2023 года военный комиссариат Махачкалы направит в Вооруженные Силы Российской Федерации шестьсот человек.