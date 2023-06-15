В пришкольных лагерях Дагестана прошел День Первых

15 июня в летних пришкольных лагерях Дагестана прошёл День Движения Первых. Для детей были организованы Классные встречи, игры, квесты, флешмобы и т.д. Председатель Совета Регионального отделения Движение Первых Республики Дагестан Людмила Саидова стала гостем Классной встречи в гимназии № 4 школе г. Махачкалы. Она ответила на самые разные вопросы школьников и педагогов, касающиеся как нашего Движения, так и жизненного пути. «В Движении Первых нет границ, мы открыты для всех, у нас 12 направлений, в котором каждый ребёнок может найти для себя что-то, открыть себя для страны и страну для себя», — поделилась Людмила Саидова. Стоит отметить, что одна из задач мероприятий — укрепление гражданско-патриотической позиции участников смены в рамках знакомства с историями подвигов героев России, историями успеха выдающихся личностей нашей страны, региона, города.

Источник: Мирмол