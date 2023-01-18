В природном парке Дагестана фотоловушки зафиксировали переднеазиатского леопарда

Второй раз за непродолжительное время в объектив установленных в природном парке «Хунзахский» фотоловушек попал переднеазиатский леопард (Panthera pardus ciscaucasica).

Как сообщили в пресс-службе Минприроды Дагестана, ранее, в марте 2022 года, хищник попадал в объективы фотоловушек, однако фото были сделаны в темное время суток, в связи с чем на 100% идентифицировать особь не представлялось возможным.

«На этот раз съемка зафиксировала животное в светлое время суток и можно хорошо разглядеть его. Похоже, самец леопарда облюбовал территорию природного парка надолго, что говорит о достаточной кормовой базе в парке, а также об отсутствии влияния антропогенного фактора», – уточнили в ведомстве.

По словам собеседника информагентства, проводимая работа ведомством на протяжении нескольких лет в рамках реализации «Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в РФ» в очередной раз подтвердила, что Дагестан является историческим ареалом обитания животного.

Напомним, в 2007 году Программа по восстановлению (реинтродукции) переднеазиатского леопарда на Кавказе была утверждена Минприроды РФ при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН и Московского зоопарка, а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).

Кроме того, в 2009 году для разведения и подготовки животных к самостоятельной жизни неподалеку от Сочи был построен специализированный Центр для их восстановления. Начиная с 2016 по 2022 год были осуществлены выпуски этих пятнистых хищников, рожденных в неволе, в естественную среду обитания.

Источник: РИА Дагестан