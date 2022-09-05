В пригороде Махачкалы планируют построить три новые школы на 1674 ученических места

Об этом Председателю Правительства Дагестана Абдулмуслиму Абдулмуслимову доложил министр образования и науки РД Яхья Бучаев на заседании Оперштаба по развитию экономики региона.

В целях устранения трехсменного режима обучения в рамках нацпроекта «Образование» на границе поселков Семендер и Красноармейск предусмотрено строительство школы на 1224 ученических места, а также разработано и утверждено задание на проектирование строительства блок-пристройки на 150 мест к МБОУ «СОШ № 42».

Кроме того, как озвучил министр, разработаны задания на проектирование строительства общеобразовательных организаций на 150 ученических места по ул. Хасавюртовская и на 300 ученических места по ул. Левашинская пос. Семендер.