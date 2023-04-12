В преддверии Ураза-Байрам в Каспийске состоится субботник

В рамках мероприятий по подготовке к празднованию главного мусульманского праздника Ураза-Байрам в городе запланирован масштабный общегородской субботник.

Коллективное мероприятие по уборке дворов и общественных территорий, побелке деревьев и посадке зеленых насаждений запланировано на 15 апреля.

К участию приглашаются все желающие!

В рамках субботника планируется посадить: 1500 деревьев, 10000 однолетних цветов, 300 роз.

Участники также получат раздаточный материал: перчатки, ведра, кисти, известь.

Будет задействовано 10 единиц спецтехники для вывоза собранного мусора.