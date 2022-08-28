В преддверии Дня знаний начнёт работу увлекательная акция «Поделись своим Знанием»

С 1 по 9 сентября студенты и школьники получат ценные советы от людей, которые сумели добиться успехов в своей стезе. Поможет в этом специальная просветительская акция «Поделись своим Знанием»: лекторами выступят бизнес-лидеры, научные деятели, ученные, работники сферы искусства, спортсмены и многие другие.

Формат общения и наставничества предполагается разный: от бесед до квестов, литературных гостиных, деловых игр и мн. др.

Принять участие в акции — просто: достаточно зарегистрироваться на сайте Российского общества «Знание»