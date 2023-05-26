В преддверии Дня пограничника в школах Махачкалы проходят тематические уроки

В частности, два классных часа прошли в Гимназии №56 г. Махачкалы. Один из них посетила Роксалана Нурдуева,​ сотрудница Погрануправления ФСБ РФ по Дагестану.

Ученики читали стихи, говорили о героях, в том числе своих родственниках – участниках СВО. Школьниками были подготовлены специальные стенгазеты и видеоролики о службе пограничников. Ребята отметили, что в этом году исполняется 300 лет со дня образования Каспийского Пограничного управления и более 500 лет с начала регулярной охраны границ России.

Роксалана Нурдуева рассказала о деятельности Погрануправления: «Несмотря на то, что эта служба опасна и трудна, вместе с тем очень интересна, ведь ее главная задача – охрана целостности границ Родины».

Отметим, что мероприятия проходят совместно с Погрануправлением и Минобрнауки Дагестана в период с 22 по 27 мая.