В преддверии Дня Победы «Дагпечать» присоединился к акции «Георгиевская ленточка»

В предпраздничные дни в газетном киоске по адресу город Махачкала, проспект Расула Гамзатова, 66 можно бесплатно получить Георгиевскую ленточку.

Акция проходит с целью сохранения памяти о воинах, погибших при защите Отечества, и приурочена к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Международная акция «Георгиевская ленточка» проводится ежегодно с 2005 года и стартует в преддверии Дня Победы. Главный слоган акции «Я — помню! Я – горжусь!». Георгиевская ленточка является символом героизма, воинской доблести и славы защитников России.

Акция «Георгиевская ленточка» — это эстафета от прошлых поколений к нынешнему. Это эстафета народной памяти, уважения к подвигам отцов, дедов, прадедов, эстафета готовности защитить свою землю и свой народ.

Источник: Илчи