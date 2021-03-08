В преддверии 8 Марта вышла книга Эммы Тищенко «Женщины Дагестана»

Известная журналистка Дагестана Эмма Тищенко является автором около десятка книг. В преддверии 8 Марта вышел ещё один её труд — документальный сборник, рассказывающий о важных фигурах — дагестанках, внесших весомый вклад в развитие республики.

Книга Эммы Тищенко «Женщины Дагестана» посвящена другой известной личности Разие Джамбулатовой.

Книга содержит документальные сведения о более чем 60 женщинах — деятелях медицины, культуры, образования и так далее.

Но есть в этом сборнике и рассказ о самом авторе — Эмме Андреевне.

Журналистка не родилась в Дагестане, она приехала в горный край в далёком 1968 году и обрела здесь Родину.

Эмма училась, получила разностороннее образование: медицина, педагогика, полиграфический институт. Однако главным и любимым делом для Эммы явилась журналистика. Проработала во многих разных изданиях, последние 9 лет является корреспондентом «Дагестанской правды».

За выдающуюся трудовую деятельность Эмма Тищенко награждена многими медалями, удостоена высших наград Союза журналистов Дагестана и России.