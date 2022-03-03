В Правительстве России обсудили меры поддержки российского бизнеса

2 марта Михаил Мишустин возглавил совещание в Правительстве РФ по вопросам повышения устойчивости экономики страны под давлением внешних санкций. Премьер-министр России озвучил решения, которые позволят улучшить условия реализации инвестиционных проектов в стране. В рамках этих мер значится введение моратория на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, а также объектов малого и среднего предпринимательства. Мораторий будет действовать до конца текущего года. Кроме того, будет усовершенствован механизм государственно-частного партнёрства, а также будут внесены важные поправки в Налоговый кодекс, в том числе по продлению сроков уплаты налогов.

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