В Правительстве республики рассмотрели итоги развития АПК за первые полгода текущего года

26 августа под руководством Артёма Здунова состоялось заседание регионального кабинета министров, в рамках которого рассмотрели итоги развития АПК республики за первые шесть месяцев текущего года.

По вопросу выступил Абзагир Гусейнов. Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан отметил, что за период ограничительных мер, связанных с пандемией, сельскохозяйственная отрасль пострадала в меньшей степени.

Об этом свидетельствует ряд показателей, один из которых рост урожая зерновых на пять процентов, также на одиннадцать процентов увеличился яровой сев риса и составил урожайность до сорока семи центнеров с одного гектара.

Особое внимание уделяется развитию виноградарства. Так, общая площадь виноградников в республике увеличилась на двести двадцать один гектар. Также новые площади были засажены садами, эти работы выполнены на девяносто пять процентов.

Рост зафиксирован и в других сегментах отрасли, однако резкий вектор развития получил экспорт баранины, в том числе благодаря реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» и других инвестиционных проектов.

В республике наблюдается высокие темпы модернизации сельхозтехники. По словам министра, до конца 2020 года планируется закупить технику на полмиллиарда рублей, также будет модернизирована техника на средних и крупных производствах.

Абзагир Гусейнов высказал прогноз на увеличение ВРП в сельском хозяйстве почти до ста сорока трех миллиардов рублей. В рамках совещания Артём Здунов указал на необходимость развития ГУПов, а также контроля продаж мясной продукции в другие субъекты.