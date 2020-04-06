В Правительстве республики обсудили меры поддержки бизнеса

5 апреля Председатель Правительства РД в режиме ВКС обсудил с предпринимателями Дагестана меры поддержки бизнеса в условиях угрозы распространения COVID-19.

В рамках мероприятия обсуждался перечень предприятий, не подпадающих под ограничительные меры, который утвержден в проекте распоряжения Правительства республики.

В данный список входят девяносто пять стратегически важных предприятий, а также СМИ, ЖКХ, строительные и ремонтные организации, производители продовольственной продукции и другие.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РД Мурад Далгатов отметил, что перебоев с доставкой продуктов нет.

Также в рамках совещания были озвучены предложения для улучшения жизни населения на период самоизоляции.