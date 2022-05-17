В Правительстве РД утвердили Типовое положение об общественном совете при органе исполнительной власти

Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов подписал распоряжение об утверждении Типового положения об общественном совете при органе исполнительной власти Республики Дагестан, в соответствии с которым до августа 2022 года руководителям исполнительной власти республики поручено привести положения о своих общественных советах в соответствие с новым Типовым положением.

Кроме того, ранее премьер республики провёл совещание по вопросу форматирования деятельности ОС при органах власти. Данные мероприятия проводились по поручению Главы Республики Дагестан Сергея Меликова.