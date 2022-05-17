Общество, Политика

В Правительстве РД утвердили Типовое положение об общественном совете при органе исполнительной власти

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Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов подписал распоряжение об утверждении Типового положения об общественном совете при органе исполнительной власти Республики Дагестан, в соответствии с которым до августа 2022 года руководителям исполнительной власти республики поручено привести положения о своих общественных советах в соответствие с новым Типовым положением.

Кроме того, ранее премьер республики провёл совещание по вопросу форматирования деятельности ОС при органах власти. Данные мероприятия проводились по поручению Главы Республики Дагестан Сергея Меликова.

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