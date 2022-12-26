В Правительстве РД стартовала Всероссийская акция «Ёлка желаний»

Сегодня к ней присоединились руководители органов исполнительной власти и сотрудники республиканского Правительства. На «Ёлке желаний» висели шары с мечтами детей с особенностями развития, из малообеспеченных семей и детей наших военных — участников специальной операции. Каждый участник акции выбрал по одному шару.

Так, желание 8-летнего Исмаила Гаджиева, который мечтает о ноутбуке исполнит руководитель Комитета по виноградарству Шериф Керимханов, велосипед 12-летней Латифе Ибрагимовой подарит Руководитель Агентства информации и печати РД Абдуразак Джамалутдинов и т.д.

Отметим, что Глава Дагестана Сергей Меликов на Госсовете в Кремле уже снял с «Ёлки желаний» 3 шара с детскими мечтами, а в прошлом году члены Правительства РД в рамках акции исполнили более 50 желаний.