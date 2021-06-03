В Правительстве РД состоялось совещание по решению актуальных экологических проблем Дагестана

Вице-премьер РД Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл встречу с замруководителя Федерального агентства по рыболовству Василием Соколовым, который прибыл в республику с рабочим визитом. На совещании, которое состоялось 1 июня, обсуждались экологические проблемы региона. Особое внимание было уделено проблемной ситуации, связанной с гибелью тюленей на побережье Каспийского моря. Было обнаружено семьдесят четыре погибших животных. Есть предположение, что причиной гибели стала особенность ледовой обстановки в северной части Каспийского моря, а затем они были вынесены на берег. Напомним, аналогичная ситуация произошла и в 2020 году, тогда погибло около тысячи девятисот тюленей.

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