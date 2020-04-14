В Правительстве РД прошло заседание оперштаба по коронавирусной инфекции

Заседание оперштаба прошло 13 апреля под руководством Артёма Здунова. В режиме видеосвязи с докладом выступил руководитель республиканского Роспотребнадзора Николай Павлов.

Как отметил докладчик, на 13 число в Дагестане зарегистрировано 149 жителей, больных коронавирусной инфекцией, из них в столице подтвердили 84 и сняли 14 случаев заражения. Лица старше 60 лет составляют 20 % больных.

Павлов рассказал об увеличении количества исследований на наличие вируса в пять раз в трех лабораториях. Выступающий в завершение доклада заявил о необходимости увеличения муниципалитетами объемов профилактических мероприятий.

Премьер поинтересовался наличием фактов уклонения от исполнения предписаний Роспотребнадзора гражданами при изоляции на 14 дней. На что замминистра внутренних дел Дмитрий Гутыря ответил, что всего выдано 177 постановлений, нарушения выявлены по восемнадцати случаям.

Министр здравоохранения республики констатировал случаи заражения в семи городах и одиннадцати районах Дагестана.

Во время мероприятия участники обсудили принимаемые меры по обеспечению средствами защиты, их распределение и ведение отчетности.