В Правительстве РД обсудили реализацию в регионе госпрограммы РФ «Комплексное развитие сельских территорий»

На территории республики Дагестан проводятся мероприятия по реализации государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий». Ход данных мероприятий обсудили на совещании в Правительстве республики под руководством вице-премьера Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Большое внимание здесь уделяется строительству объектов социальной сферы, на которые предусмотрены финансовые средства, превышающие миллиард рублей. Двадцать объектов планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году. Это объекты водосистемы, образовательные и спортивные учреждения и др.

Также на период 2021-2022 гг. в реализацию программы включено строительство пятнадцати объектов. Напомним, был проведен конкурс среди проектов по благоустройству сельских территорий. Его победителями стали девяносто шесть проектов из шестнадцати муниципалитетов республики.