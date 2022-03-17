В Правительстве РД обсудили реализацию проекта по строительству завода по производству гофрированных труб

Оказание мер государственной поддержки инвестиционному проекту по строительству завода по производству гофрированных труб обсудили на совещании в Правительстве Республики Дагестан. На совещании, которое состоялось под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова, была отмечена целесообразность предоставления инициатору проекта в аренду без проведения торгов земельного участка в городе Дагестанские Огни. В рамках реализации проекта планируется создать сто двадцать шесть рабочих мест, общая стоимость проекта составляет более шестисот шестидесяти миллионов рублей. Сроки его реализации определены на 2022-2023 годы.

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