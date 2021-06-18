В Правительстве РД обсудили реализацию нацпроекта «Здравоохранение»

Реализацию в республике нацпроекта «Здравоохранение» обсудили на заседании регионального кабинета министров под руководством Абдулпатаха Амирханова. Председатель Правительства РД подчеркнул, что важным вопросом при реализации данного нацпроекта является соблюдение сроков, а также качество освоения финансовых средств. Так, по словам Абдулпатаха Амирханова, сохраняется угроза повторения ситуации прошлого года, когда к концу года осталась неосвоенной часть средств, которые могли бы быть направлены на улучшение качества оказываемых населению услуг. В рамках выступления Татьяна Беляева сказала о том, что в текущем году общий объем финансирования в рамках проекта составил почти три миллиарда рублей и предполагает реализацию в республике семи проектов. Подробно министр здравоохранения РД остановила своё внимание на реализации региональных проектов в рамках нацпроекта, одним из которых является программа «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». В рамках ее реализации предусмотрено развитие санавиации, уже заключен контракт на транспортировку пациентов из труднодоступных районов республики на сумму свыше ста тридцати миллионов рублей. Подводя итоги заседания, Абдулпатах Амирханов указал на необходимость усиления контроля за повышением уровня кассового освоения средств в рамках реализации нацпроекта в республике.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники