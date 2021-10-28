В Правительстве РД обсудили реализацию госпрограммы «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан»

Реализацию госпрограммы «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан» обсудили на совещании в Правительстве РД под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова. Врио заместителя Председателя Правительства РД напомнил, что на реализацию данной программы в 2021 году предусмотрено девяносто миллионов рублей. Программа позволяет предпринимателям на конкурсной основе получить субсидии на развитие личных подсобных хозяйств или на создание и развитие производственных предприятий. За первое полугодие текущего года на участие в программе поступило восемьдесят семь заявок, а за сентябрь- октябрь только восемнадцать. Врио вице-премьера РД назвал недостаточной работу муниципалитетов в этом направлении и призвал руководителей муниципалитетов республики активизировать информационную работу с местными предпринимателями для участия в программе и оказать помощь в подаче документов. Совещание состоялось в режиме ВКС.

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