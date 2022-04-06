В Правительстве РД обсудили проблему безопасности железнодорожного движения

Вопрос обеспечения безопасности движения железнодорожного транспорта обсудили на совещании в Правительстве РД. Совещание состоялось под руководством вице-премьера РД Ризвана Газимагомедова. Данная проблема является актуальной, в связи с участившимися случаями наезда на крупнорогатый скот. По словам заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги по махачкалинскому территориальному управлению Захара Адамова, такая ситуация сложилась из-за несоблюдения правил выпаса скота и отсутствия организованной работы по перегону КРС. Участники совещания выдвинули свои предложения по устранению данной проблемы, в их числе биркирование скота и повышение штрафов за ненадлежащий присмотр за животными.

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