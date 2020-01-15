Политика

В Правительстве РД обсудили перспективы развития электросетевого комплекса

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14 января Артем Здунов обсудил с гендиректором «Россети Северный Кавказ» Виталием Ивановым итоги работы по определению  производственного потенциала республики для нужд электросетевого комплекса.

Так, в республике в рамках запланированного технического переоснащения  и обновления энергообъектов в период с 2019 по 2023 год были проведены мероприятия  для выпуска продукции, которая необходима в электроэнергетике. Для детального ознакомления с производственными возможностями региона в этом секторе проводились посещения предприятий.

Иванов отметил большой потенциал республики в производстве комплектующих энергосистем и напомнил о  том, что  по поручению Владимира Путина активно реализуется программа повышения надежности электроснабжения  региональных потребителей, что качественно улучшает положение дел в этой области.

Артем Здунов и Виталий Иванов обсудили все аспекты сотрудничества.

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